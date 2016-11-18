Завтра у Києві можна буде безоплатно перевіритися щодо ранніх симптомів онкохвороб. Адреси клінік

Як повідомили учасники прес-конференції в УНІАН, в рамках акції планується безоплатно обстежити 5 тисяч киян щодо виявлення онкозахворювань.

У столиці будуть організовані консультації лікарів-онкологів, мамологів, ендокринологів, гінекологів, хірургів, отоларингологів, урологів, дерматологів. Мета оглядів - раннє виявлення онкологічних захворювань.

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За словами президента Національної академії медичних наук України Віталія Цимбалюка, щороку в Україні рак виявляють у 150 тисяч людей. «Показники смертності через рак - 90 тисяч осіб щороку, щодня - 260 пацієнтів, з них 30% - люди працездатного віку. Щодня діагностується рак у 460 українців. Особливий приріст рівня захворюваності на рак молочної залози у жінок», - сказав Цимбалюк.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров‘я Олег Мусій наголосив, що профілактична акція проходитиме у вихідні дні. «Акція організована і підтримається Всеукраїнським лікарським товариством. Подібні акції є у руслі майбутніх змін в охороні здоров‘я. У програмі реформ Комітета ВР передбачено, що профілактика буде основною парадигмою майбутньої системи охорони здоров’я. Минулого року було обстежено близько 5,5 тисяч киян. У 300 з них були виявлені попередні симптоми онкологічних захворювань. Понад 200 було спрямовано в спеціалізовані центри, де була діагностована онкологічна патологія на перших стадіях. Це дало можливість зекономити сімейні бюджети, бо це значне навантаження – і психологічне, і фінансове. Бо державна програма з онкології виконується на 30%», - сказав Мусій.

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Він повідомив, що акція відбудеться за сприяння спонсорів - компанії «Санофі-Авентіс Україна» та «Медстар солюшенс». «Ці компанії безоплатно передали дерматоскопи для дослідження шкірних утворень. Це дасть можливість виявляти найагресивнішу форму раку – меланому на ранній стадії», - пояснив Мусій.

Головний лікар Київського міського клінічного онкологічного центру Олександр Клюсов наголосив, чим раніше буде встановлено діагноз, то менш травматичним буде лікування.

«За кордоном у США та країнах Європи діагностика раку молочної залози на першій стадії – близько 90%. Ми не можемо похвалитися такими результатами. У Києві виявлення раку цієї локалізації на ранніх стадіях – 70%, у регіонах не дотягує й до 50%. Більшість жінок приходять до нас із задавненими формами. Звідси й результат лікування. На ранній стадії затрати держави – від тисячі до 10 тисяч гривень, на пізніх стадіях ці затрати – півмільйона гривень, а результати по затратах – і моральних, і матеріальних, і фізичних – не співмірні», - наголосив лікар.

Учасники прес-конференції поінформували, що обстеження проходитиме у всіх районах столиці.

Перші консультації відбудуться завтра, 19 листопада, з 10 до 13 години за адресами: Голосіївський район - проспект Голосіївський 59а; Печерський район – вул. Підвисоцького 13; Шевченківський район - вул. Саксаганського, 100; Святошинський район - вул. Петра Курінного ,2; Солом‘янський район - вул. Гарматна, 36.