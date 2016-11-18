МОЗ спростувало інформацію про те, що 11-річна дитина з Волині померла через поліо
17:43, 18 листопада 2016Новини регіонів
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У МОЗ спростували поширену у ЗМІ інформацію про смерть дитини у Волинській області ніби-то від поліомієліту.
Причиною смерті дитини є блискавичний перебіг хвороби Гійєна-Баре - гострого автоімунного захворювання /Фото: УНІАН
За даними лабораторного, клінічного, інструментальних методів дослідження, причиною смерті дитини є блискавичний перебіг хвороби Гійєна-Баре - гострого автоімунного захворювання, повідомили УНІАН у МОЗ.
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Остаточне гістологічне підтвердження цього діагнозу буде відоме орієнтовно за 10 днів, що пов'язане зі специфікою лабораторних досліджень.
Хвороба Гійєна- Баре - це рідкісне захворювання, перші прояви якого - параліч кінцівок. Поліомієліт має схожі прояви, однак вакцинація дозволяє повністю подолати це захворювання. На сьогодні випадки в'ялого паралічу не пов'язані із поліомієлітом.
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