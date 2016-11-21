У Києві в 2017 році відкриють ще один перинатальний центр

До 2017 року в Києві відкриють ще один перинатальний центр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час виступу на Святі малюка в медустанові.

Читайте такожУ Тернополі після капремонту відкрито корпус перинатального центру За його словами, згідно зі світовими статистичними даними, кожна десята дитина в світі народжується недоношеною. В Україні щорічно народжується приблизно 20 тис. недоношених дітей, з яких 4 тис. мають вагу менше півтора кілограма.

«На жаль, кількість передчасних пологів щорічно значно зростає. Наше завдання - надати максимальну підтримку батькам, у яких народилися такі діти. У Києві першу допомогу передчасно новонародженим дітям надають в перинатальному центрі, який створений в 2012 році. Щорічно в ньому виходжують близько 450 недоношених дітей. Вони потребують особливої опіки, спрямованої на збереження їх здоров'я і якості життя», – сказав Поворозник.

Читайте такожПеринатальний центр Києва отримав портативний апарат ШВЛ для недоношених немовлятЗа його словами, в цьому році за рахунок міського бюджету повністю покрита потреба закладів охорони здоров'я столиці в препаратах для недоношених дітей.