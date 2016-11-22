У Харківській області педагог інтернату намагався продати вихованця за 10 тис. дол.

У Харківській області за підозрою в спробі за 10 тис. дол. продати вихованця інтернату затримали педагога.

Читайте такожУ Київській області судитимуть жінку, яка за 40 тис. грн намагалася продати своє немовляЯк повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Ігоря Чуба, встановлено, що жінка за 10 тис. дол. намагалася продати 13-річного вихованця інтернатного закладу.

Зловмисниця затримана в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу.

Читайте такожПрацівник санаторію "Орлятко", який знущався над дитиною, звільнений Їй повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, здійсненої щодо малолітнього). Першочергові слідчі дії тривають.

Максимальна санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.