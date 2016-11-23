В Івано-Франківській області у лікарні перебуває 13 дітей, які отруїлись у готелі "Ксенія"

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, 22 листопада о 16.00 надійшла інформація про харчове отруєння жителів Бурштин, які впродовж 19-21 листопада перебували на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Перлина Кам’янця» і проживали у готельному комплексі «Ксенія» в м.Кам’янці-Подільському Хмельницької області.

Читайте такожНа Хмельниччині отруїлися 56 учасників фестивалю у Кам’янці-Подільському

Всього у складі танцювального колективу «Сюрприз» (палац культури «Прометей», м. Бурштин) брали участь 32 особи, в тому числі 25 дітей віком до 15 років та 7 дорослих.

Станом на ранок 23 листопада на стаціонарному лікуванні Бурштинської міської лікарні перебуває 15 осіб, з них 13 дітей віком до 15 років.

«Стан хворих розцінюється як середнього ступеня важкості: скарги на головний біль, нудоту, пронос 3-4 рази на добу, підвищення температури тіла до 38-38,8 градусів, болі в животі»,- йдеться у повідомленні.

Попередній діагноз захворювання - «харчова токсикоінфекція».