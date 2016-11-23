На Одещині місцеві жителі протестують проти закриття травматологічного відділення в лікарні

Як повідомили УНІАН у Білгород-Дністровському відділі поліції, у вівторок жителі села Прибережне перекрили трасу на місто Білгород-Дністровський, вимагаючи не закривати вказане відділення, розташоване в населеному пункті Шабо.

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Близько 100 осіб вийшли на дорогу з плакатами: «Руки геть від відділення ЦРЛ», «Руки геть від Шабовської лікарні» тощо. Учасники акції близько години ходили безперервно через дорогу, що призвело до транспортного затору.

За даними поліції, люди назвали свою акцію «мирним протестом». Закриття відділення планується на виконання відповідної постанови Кабінету міністрів про скорочення ліжко-місць у лікарнях.

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Протестувальники назвали ліквідацію травматологічного відділення «недалекоглядним і нерозумним знущанням над людьми». Вони аргументували свою думку, в тому числі, тим, що жителі навколишніх сіл не зможуть у разі потреби дістатися до Білгород-Дністровського, де планують зосередити профільні ліжка. Вони також відзначають, що в курортний сезон в район приїжджає дуже багато відпочивальників, яким також може знадобитися допомога профільних фахівців.

У числі учасників протесту були люди, що вийшли на дорогу на милицях. Свою акцію місцеві жителі назвали попереджувальною.