У Харкові заарештували вчительку інтернату, підозрювану в спробі продажу дитини

У Харкові суд заарештував підозрювану в спробі продажу дитини вчительку інтернату з можливістю внесення застави у розмірі 400 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 23 листопада, ухвалив Київський райсуд Харкова.

Під час засідання представник прокуратури зазначив, що існує небезпека того, що підозрювана впливатиме на свідків та потерпілу, переховуватиметься від суду та слідства. Може вчинити інші злочини.

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У свою чергу, адвокат підозрюваної наголосив, що жінка має стійкі соціальні зв’язки, не може впливати на свідків, оскільки їх свідчення вже зібрані, та просив визначити міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Сама підозрювана заявила, що має проблеми із здоров’ям і потребує лікування.

Читайте такожМолода мама намагалася продати новонароджену дитину за 40 тис. грнПри цьому на прохання суду вона не змогла надати будь-якої документації, що свідчила б про її захворювання.

Крім того, підозрювана заявила, що справа проти неї сфальсифікована.

Вислухавши думки сторін, суд підтримав клопотання держобвинувачення і призначив підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 січня 2017 року включно, визначивши можливість внесення застави в розмірі 413,4 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада у Харківській області затримали педагога інтернату, яка намагалася продати 13-річну вихованку даного закладу.

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