У Києві планують створити реабілітаційний та опіковий центри

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це під час виступу на Інвестиційному форумі сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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«На Інвестиційному форумі ми презентували два проекти: створення Центру реабілітаційної медицини Києва на базі Київської міської клінічної лікарні № 4 та Центру термічних уражень, реконструктивної-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 2», – повідомив він і зазначив, що це найбільш привабливі та вигідні проекти для залучення інвестицій.

За словами Поворозника, понад 85% хворих з судинною патологією, розсіяним склерозом, вертеброгенною патологією і патологією опорно-рухового апарату потребують реабілітаційно-відновного лікування та соціально-психологічної допомоги.

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«У Києві є окремі реабілітаційні відділення, які частково забезпечують потреби мешканців міста у реабілітаційному лікуванні. Ми пропонуємо створити спеціалізоване реабілітаційне медичний заклад - Центр реабілітаційної медицини міста Києва для хворих з патологією нервової системи та опорно-рухового апарату шляхом проведення реконструкції з розширенням та добудовою п'яти поверхів офісного корпусу лікарні. Створення Центру забезпечить підвищення якості життя цієї категорії хворих, призведе до зменшення інвалідизації та фінансового навантаження на бюджет через соціальних виплат. Крім того, ми будемо мати можливість співпрацювати з інвестором на принципах приватно-державного партнерства та спільно впроваджувати новітні технології», – сказав Поворозник.

Також він розповів про створення Центру термічних уражень, реконструктивної-відновної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 2.

«Мета цього проекту – застосування сучасних технологій лікування та мінімізація незадовільних результатів лікування хворих з тяжкими та розповсюдженими опіками. Зниження показників летальності та інвалідності при глибоких опіках, особливо для працездатного населення та дітей. Завдяки проекту ми будемо мати можливість співпрацювати з інвестором на принципах приватно-державного партнерства, впроваджувати новітні технології в процес вирощування клітин і тканин», – зазначив Поворозник.