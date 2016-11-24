У столиці переважно циркулює вірус грипу А Гонконг - КМДА

Як повідомили УНІАН у Київській міській державній адміністрації, у столиці на 46-му тижні цього епідемічного сезону на грип та ГРВІ захворіли 17 852 людей, з них 12 091 дитина віком до 17 років.

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Показник захворюваності на 100 тисяч населення міста склав 614,2 та перевищив показник захворюваності минулого тижня на 6,2%. Проте захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у столиці на 13% нижче епідемічного порогу для даного тижня. Найбільший відсоток захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєструється серед дітей у віковій групі від 0 до 4 років (48,1%).

За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, з діагнозом грип та ГРВІ у Києві госпіталізовано 95 осіб, з них 64 дитини.

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«Відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров’я до груп ризику щодо несприятливих наслідків грипу належать особи старше 65 років; діти до трьох років; пацієнти з хронічними захворюваннями легень або серцево-судинної системи. При появі таких симптомів як температура, кашель, нежить, біль у горлі та м’язах негайно звертайтесь до лікаря, ретельно виконуйте його призначення, максимально обмежте контакти з оточуючими. І у жодному разі не займайтеся самолікуванням», – наголосив Поворозник.