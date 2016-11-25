В Одесі замість лікарні швидкої допомоги влада вирішила розмістити хірургічне відділення

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення вчора ухвалив виконавчий комітет Одеської міської ради.

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Зокрема, виконком вирішив будівлю, яку інвестор передав на баланс міста в серпні, передати на баланс Міської клінічної лікарні №10, на території якої вона розташована.

У рішенні сказано, що це пов'язано з впровадженням високотехнологічного хірургічного лікування в комунальному закладі «Міська клінічна лікарня № 10».

Після засідання виконкому в. о. директора департаменту охорони здоров'я міськради Ірина Соколова заявила журналістам, що спочатку планувалося, що будівля нової лікарні швидкої допомоги буде 7-поверховою на 700 ліжок. Однак інвестор побудував корпус на 60 ліжок, в якому не можна розмістити лікарню швидкої допомоги.

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За словами Соколової, для універсального обладнання операційного відділення необхідно повністю перебудувати МКЛ №10 із закриттям останньої на 4 роки.

У новій 3-поверховій будівлі замість обіцяної сучасної лікарні швидкої допомоги облаштують відділення ендоваскулярної хірургії - високотехнологічних хірургічних втручань.

«Це хірургія завтрашнього дня. Пацієнту не роблять зовнішніх розрізів: до органу, якому необхідно втручання, спеціальна речовина проводиться через судини», - сказала Соколова. Передбачається, що в цьому відділенні надаватиметься планова та ургентна допомога, здійснюватимуться операції при інсультах, інфарктах, при тромбоемболії легеневих артерій та ін.

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Список необхідного для нового відділення обладнання департамент повинен надати керівництву міста до 15 січня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня на позачерговому засіданні виконавчий комітет Одеської міської ради прийняв рішення про прийняття на баланс міста збудованої інвестором 3-поверхової будівлі сучасної лікарні швидкої допомоги.

Будівля розташована на території МКЛ №10, по вулиці Маршала Малиновського, 61/Р.

Інвестор будівництва - відомий бізнесмен, власник компанії «KADORR Group» Аднан Ківан.

Компанія «KADORR Group» - складова групи «Kivan Group Companies», створювач якої Аднан Ківан. Спеціалізація - будівництво та інвестиційна діяльність у багатьох країнах світу.

Аднан Ківан народився в Сирії 1962 року. Закінчив Одеську академію харчових технологій. В Одеському регіоні займається будівельним бізнесом (висотні житлові будинки, бізнес-центри та ін.).