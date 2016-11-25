В Одеській області правоохоронці виявили нелегальний цех з виробництва питної води

У Роздільнянському районі Одеської області правоохоронці виявили нелегальний цех з видобутку і виробництва питної води.

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Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні захисту економіки Нацполіції, незаконна діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення припинена співробітниками зазначеного управління 23 листопада.

Зазначається, що співробітниками Управління захисту економіки в Одеській області спільно з прокуратурою на підставі постанови суду проведено санкціоновані обшуки на території Роздільнянського району.

В ході обшуків виявлено підпільний цех, де проводився видобуток питної води, яка в подальшому розфасовувалася в бутлі об'ємом 18,9 літра.

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«Видобуток підземних вод велася без спеціального дозволу на користування надрами загальнодержавного значення. Під час обшуку вилучено спеціальне обладнання для видобування підземної води», - йдеться в повідомленні.

На виявлених бутлях були наклейки з написом «Вода питна «Кринична» і «Олександрівська» негазована.

Правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони надр; діяння, вчинені на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду або повторно, або якщо вони спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки).

Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на термін від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.