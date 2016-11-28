У Львові горів нічний клуб: 14 людей госпіталізовано

Про це повідомляє прес-служба обласного управління ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло о 01.51. На місце події негайно було відправлено пожежно-рятувальні підрозділи та частини спеціальної пожежної техніки загону технічної служби Львова.

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«Рятувальники, прибувши на місце події, виявили загорання на площі 50 кв. м. Оцінивши ситуацію, що виникла, було прийнято рішення про проведення негайної евакуації відвідувачів розважального центру», - йдеться у повідомленні.

Загалом вогнеборці евакуювали 250 осіб. Ще 8 людей не могли самотужки покинути приміщення клубу. Фахівці ДСНС винесли їх на свіже повітря та передали медикам.

О 02.54 пожежу локалізували і о 03.51 повністю ліквідували.

«Складність гасіння пожежі полягала у щільній задимленості приміщення, яке виникло внаслідок загорання. Вогнеборцям довелося проводити рятувальну операцію та ліквідовувати займання в апаратах захисту органів дихання», - зазначають рятувальники.

Крім того, серед відпочиваючих розпочалася сильна паніка, що значно ускладнило процес евакуації. Внаслідок пожежі до лікувальних закладів звернулося 22 людини. До медичних закладів Львова госпіталізовано 14 осіб (опіки та отруєння продуктами горіння), з них 2 людини перебувають у реанімації у тяжкому стані.

До ліквідації пожежі залучили 49 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки. Причина виникнення займання встановлюється.