У Києві троє осіб померли внаслідок вживання невідомої речовини

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, встановлено, що 51-річний потерпілий працював на підприємстві з виробництва хімічних засобів та рідини для омивачів.

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У поліції припускають, що чоловік вкрав технічний спирт, який використовувався на виробництві, а вдома пригостив ним своїх знайомих, які й викликали лікарів, коли господарю стало зле. На той час вони ще почувалися нормально.

Вранці помер другий чоловік, 1965 року народження, а після нього й 43-річна жінка. Причини смерті встановлюються.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції столиці відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.