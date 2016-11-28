У Києві за тиждень зареєстровано майже 19,5 тисяч хворих на грип та ГРВІ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка.

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Показник захворюваності на 100 тисяч населення міста склав 668, що є нижчим епідемічного порогу для даного тижня на 10,6%.

«Серед захворілих госпіталізовано 100 осіб, у тому числі 69 дітей. Найбільший відсоток захворюваності на грип та ГРВІ реєструється серед дітей у віковій групі 5-14 років (47,1%). Проте очікувати карантину поки не варто», – зауважив Бондаренко.

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Зазначається, за минулий тиждень було щеплено від грипу 4297 осіб, із них 765 дітей до 17 років.