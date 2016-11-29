У Дніпрі викрито злочинців, які займалися контрабандою заборонених препаратів

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, наприкінці минулого тижня під час обшуку офісів, автомобілів та місць проживання трьох зловмисників, що діяли у складі організованої групи, було вилучено контрабандних анаболічних стероїдів на майже 1 млн грн.

Читайте такожУ Києві в офісі інтернет-магазину вилучили психотропні речовини на 500 тис. грн

«Викрито групу ділків, які контрабандою доставляли в Україну заборонені до обігу сильнодіючі речовини. Частину стероїдів вони продавали, а частину – переправляли до Молдови та Російської Федерації, використовуючи для цього посередників та кур’єрів», - йдеться у повідомленні УСБУ.

Крім препаратів оперативники вилучили комп’ютерну техніку, підроблені паспорти, пакувальні матеріали, засоби зв’язку та документацію з доказами протиправної діяльності зловмисників

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда) Тривають слідчі дії.