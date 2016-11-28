У Полтавській області від переохолодження помер пенсіонер.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв'язках з громадськістю Полтавського облуправління поліції, наприкінці минулого тижня до чергової частини Лохвицького відділу поліції звернулася 65-річна киянка з проханням розшукати її 68-річного брата.

Читайте такожЯк не постраждати через переохолодження. Поради лікарівПравоохоронці встановили, що односельчани не бачили чоловіка близько трьох днів, на телефонні дзвінки сестри він не відповідав.

Тіло зниклого пенсіонера правоохоронці виявили у вихідні на полі поблизу лісосмуги одного з сіл району.

Читайте такожНа Тернопільщині від переохолодження загинув 41-річний чоловікЗгідно з результатами судово-медичної експертизи, отриманими сьогодні, чоловік помер від переохолодження.

За даними поліції, це перший випадок загибелі людини від переохолодження, зареєстрований у Полтавській області в зимовому сезоні 2016-2017 років.