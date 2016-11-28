У Чернівцях призупинили навчання в школах через ГРВІ

У Чернівцях з вівторка, 29 листопада, призупинено навчальний процес в загальноосвітніх школах через зростання рівня захворюваності дітей на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Читайте такожУ столиці переважно циркулює вірус грипу А Гонконг - КМДАЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

Зокрема він сказав, що управління освіти Чернівецької міськради зафіксувало підвищення епідеміологічного порогу, проте дані про збільшення захворюваності дітей на ГРВІ ще не підтверджені управління охорони здоров’я. За словами мера, до поліклінік надходить несуттєва кількість звернень чернівчан про захворюваність дітей.

«Проте немає сенсу не довіряти даним освітян, які фіксують збільшення захворюваності школярів», - сказав Каспрук.

«Розуміємо, що це лише початок сезону захворювання, але чекати перевищення епідпорогу не будемо», - додав міський голова.

Разом з тим начальник управління освіти Сергій Мартинюк повідомив, що 15,8% школярів у Чернівцях сьогодні були відсутні на заняттях через хворобу.

Читайте такожУ Києві за тиждень зареєстровано майже 19,5 тисяч хворих на грип та ГРВІКаспрук закликав батьків школярів реєструвати випадки захворювань у медичних закладах та уникати відвідування дітьми громадських місць і навчальних гуртків.

Прогнозується, що навчальний процес наразі призупинено до 5 грудня.