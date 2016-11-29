У Львові помер один з постраждалих під час пожежі у нічному клубі

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Львівської міської ради Христина Процак, львів’янин отримав 95% опіків тіла і був доставлений до лікарні у вкрай важкому стані.

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Вона уточнила, що чоловік був відвідувачем, а не працівником клубу.

За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, станом на ранок 29 листопада, на лікуванні в медзакладах залишаються 9 осіб з 14 госпіталізованих, з них двоє у важкому стані. П‘ятеро пацієнтів були виписані 28 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, під час пожежі постраждали переважно молоді люди, мешканці Львова та передмістя, віком від 19 до 26 років. Найстаршому постраждалому було 48 років.

Як повідомляв УНІАН, у Львові в ніч на 27 листопада в розважальному центрі «Мі100» сталася пожежа. Пожежники евакуювали 250 осіб. Ще 8 людей не могли самотужки покинути приміщення клубу. Фахівці ДСНС винесли їх на свіже повітря та передали медикам.

Серед відпочиваючих розпочалася сильна паніка, що значно ускладнило процес евакуації. Внаслідок пожежі до лікувальних закладів звернулося 22 людини. До медичних закладів Львова госпіталізовано 14 осіб (опіки та отруєння продуктами горіння).

До ліквідації пожежі залучили 49 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки. Причина виникнення займання встановлюється.