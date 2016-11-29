У Бердянську на уроці фізкультури померла 12-річна дівчинка

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, вчора - 28 листопада - 12-річна школярка однієї з гімназій Бердянська була доставлена до реанімаційного відділення Бердянської міської лікарні каретою швидкої медичної допомоги з діагнозом «клінічна смерть».

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Встановлено, що учениці 6 класу під час уроку фізкультури стало зле. Було викликано карету швидкої медичної допомоги та додатково - реанімаційний автомобіль, який і доставив дитину до дитячого реанімаційного відділення міської лікарні для надання медичної допомоги. Після проведення комплексу реанімаційних дій констатовано смерть дівчинки.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за п.2 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство) та за ч.2 ст.137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя і здоров’я дитини).

Наразі досудове розслідування триває. Хід досудового розслідування контролюється прокуратурою області.