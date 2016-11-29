Дніпропетровська область відправила 40 тис. літрів питної води в Торецьк (Донецька область), який протягом тижня залишається без водопостачання через пошкодження водопроводу в результаті обстрілу бойовиками.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, 29 листопада з Дніпра вирушили дві фури з питною водою.

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За інформацією прес-служби, Дніпропетровська ОДА тримає зв’язок із Донеччиною і в разі потреби допомагатиме й надалі.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок артилерійського обстрілу незаконних збройних формувань вранці 23 листопада було пошкоджено ділянку водогону діаметром 900 мм «Горлівка – Торецьк», що спричинило повне припинення водопостачання Торецька та прилеглих населених пунктів.

Через відсутність води в місті закриті дитячі садочки і школи, деякі мікрорайони міста залишаються без опалення.

Підрозділи ДСНС організували підвезення технічної та питної води, працюють три пересувні пункти обігріву.

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Прес-центр штабу АТО повідомляв, що місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

Працівники комунального підприємства тільки сьогодні змогли приступили до ремонтну пошкодженого водогону. До цього бойовики не надавали гарантії припинення вогню на цій ділянці.