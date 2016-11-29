Смерть школярки на уроці фізкультури: у момент трагедії медсестри не було в школі

У Бердянській школі не було медсестри під час того, як школярка втратила свідомість на уроці фізкультури

Про це повідомляє Еspreso.tv.

За словами лікарів, дівчинка була звільнена від занять фізкультури, тому цей урок для неї був першим після одужання.

Читайте такожУ Бердянську на уроці фізкультури померла 12-річна дівчинкаДепутати міської ради у Бердянську повідомили, що у школі не було медсестри у момент, коли школярка втратила свідомість. В іншому випадку її можна було б врятувати.

Дівчинка виявилася дочкою начальника МРЕВ у Бердянську та племінницею екс-нардепа 6-го зібрання від “Партії регіонів” Анатолія Степаненка.