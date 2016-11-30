Червоний Хрест відправив на Донбас чергову партію гуманітарної допомоги

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила в Донецьку область чергову партію гуманітарної допомоги загальною вагою понад 16 тонн.

Читайте такожЧервоний Хрест відправив у тимчасово окуповані райони Донбасу гуманітарну допомогуЯк повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд на неконтрольовану територію прослідували три вантажних автомобілі від МКЧХ.

Читайте такожГумштаб відправив жителям Донбасу ще 340 тонн продуктівТранспортні засоби перевезли для жителів Донецької області гуманітарну допомогу загальною вагою 16,6 тонн.