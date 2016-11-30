У Львові випускатимуть протези, які працюють за допомогою нервових імпульсів

У 2017 році Львівський протезний завод випустить високофункціональні протези кінцівок, які дозволять брати дрібні предмети, як-от папір, повідомляє Zahid.net.

Читайте такожВ Україні вперше встановили біонічні протези учасникам АТО«Міопротези – це протези, які працюють від певного скорочення м’язів, тобто в куксоприймач протезу вмонтовують датчики і певна група м’язів працює, людина уявляє, що хоче взяти і відкриває кисть», – розповіла заступник директора з медичної роботи Вікторія Оліх.

Читайте такожУ Львові відкрили реабілітаційний центр в пам'ять про Паславського, бійця батальйону "Донбас"Зараз їх носять лише деякі учасники АТО, але з Нового року ними зможуть скористатися всі інші пацієнти. Тим паче, що протези безкоштовні для всіх пацієнтів. Окрім того, при протезному заводі вже два місяці працює реабілітаційний центр імені Маркіяна Паславського, який у серпні відкрили за кошти меценатів. У центрі встановили нове обладнання та розробили спеціальні методики. Ноу-хау центру – ергокімната. Тут пацієнти з протезами вчаться по-новому пристосовуватися до домашніх умов.

За два місяці роботи центр пролікував понад 100 пацієнтів, третина з яких – учасники АТО. Львівський центр працює для 5 областей.