В Одесі відкривають пункти обігріву

Де в Одесі взимку безкоштовно пригостять чаєм з бутербродом: адреси.

Одеська влада ухвалила рішення розгорнути цієї зими пункти обігріву. Відповідне розпорядження вже підписав в.о. міського голови Анатолій Орловський, повідомляє сайт міста Одеси. Намети з'являться на одеських вулицях, коли температура повітря опуститься до 10 градусів морозу. Пункти обігріву діятимуть: - в Приморському районі - в парку Преображенський (вул. Мечникова); - в Суворівському районі - вул. Жоліо-Кюрі, 29а, кут вул. Ген. Бочарова (в районі автомийки «Нептун»). Читайте такожНа Тернопільщині від переохолодження загинув 41-річний чоловікДепартаменту міського господарства доручено забезпечити встановлення додаткових урн для сміття, біотуалетів та організувати проведення заходів з дезінфекції. На території пунктів обігріву чергуватимуть медики та рятувальники.

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