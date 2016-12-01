У Києві перинатальний центр створять на базі пологового будинку № 1

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, представляючи Київському міському голові Віталію Кличку заплановані для реалізації в столиці проекти в рамках реформування сфери медичних послуг.

Читайте такожГройсман обіцяє виділити кошти на завершення реконструкції перинатального центру у Львові

«Пологовому будинку виповнюється 100 років, і ми пропонуємо і вже закладаємо кошти на наступний рік, щоб трансформувати цей пологовий будинок у повноцінний перинатальний центр. У нас один перинатальний центр є. Але треба другий, бо проблема наростає як сніжний ком, щоб дітям, передчасно народженим, дати право на життя», - сказав Поворозник.

Також він повідомив, що планується модернізація та переформатування ще двох комунальних закладів міста - Київської лікарні №4, Київського міського дитячого діагностичного центру.

За словами Поворозника, ці три зазначені медустанови будуть переведені «з бюджетного в господарський кодекс, що дасть їм можливість займатися господарською діяльністю, можливість додатково заробляти кошти та розпоряджатись ними для розвитку лікарні в цілому».

Читайте такожДіти, що народилися раніше чи пізніше терміну, гірше навчаються в школі - відкриття

Як повідомляв УНІАН, раніше Поворозник заявляв про плани відкрити у 2017 році ще один перинатальний центр у столиці.

За його словами, згідно зі світовими статистичними даними, кожна десята дитина у світі є передчасно народженою. В Україні щороку народжується орієнтовно 20 тис. недоношених дітей, із яких 4 тис. мають вагу менш ніж півтора кілограми.

У Києві першу допомогу передчасно новонародженим діткам надають у перинатальному центрі, який створено в 2012 році на базі пологового будинку №7. Щороку в ньому виходжується близько 450 недоношених дітей.