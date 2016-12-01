У Дніпропетровській області через грип школи закривають на карантин

У Дніпропетровскій області епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ перевищений на 2,5%, повідомляє gorod.dp.ua.

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У Дніпрі закрито деякі класи у школах №129 (17 класів), №51 (4 класу), №66, №19. У Тернівці на карантин довелося повністю закрити дві школи (№1 і №4) і частково ще три (№5, №6, №7). У Новомосковському районі призупинено роботу 6 шкіл, в Павлоградському 2 школи.

За словами начальника Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Андрія Кондратьєва, якщо в класі відсутні понад 20% учнів, треба закривати клас, в окремих випадках приймається рішення щодо закриття школи.

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"На сьогодні епідемічний поріг перевищено на 2,5%. Говорити про епідемію поки не доводиться, але ситуація динамічно зростає. За останній тиждень з симптомами ГРВІ в лікувальні заклади звернулися 19,5 тисяч жителів області. Ті штами вірусів, з якими ми будемо контактувати в цьому році, не циркулювали останні кілька років, відповідно грип буде перебігати досить важко", – додав Кондратьєв.