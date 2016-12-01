На Хмельниччині викрили угруповання, що займалося збутом марихуани

Працівники прокуратури Хмельницької області спільно з працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, Управління Служби безпеки України в області 30 листопада викрили злочинну групу, яка займалася збутом наркотичних речовин.

Читайте такожУ Києві виявили наркопритон, у якому проживала 3-річна дитинаЯк повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, злочинна група протягом 2015-2016 років займалася виготовленням, придбанням, перевезенням, зберіганням та збутом наркотичної речовини – марихуани на території області.

Читайте такожКуріння "травички" впливає на чоловічу психіку сильніше, ніж на жіночуПід час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання членів злочинної групи виявлено та вилучено майже 12 кілограмів наркотичної речовини.

Читайте такожУ жителя Дніпра вилучили метамфетаміну на суму понад 1 млн грнЗараз три людини з вказаної групи затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).