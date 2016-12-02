У центрі Одеси виклали з лампадок стрічку, що символізує боротьбу зі СНІДом

У центрі Одеси вчора активісти з нагоди Дня боротьби зі СНІДом виклали із запалених лампадок гігантську стрічку, що символізує боротьбу зі СНІДом.

Читайте такожВ Україні за півроку від ВІЛ-інфекції померли 2 370 осіб, з них 29 - діти Як передає кореспондент УНІАН, у четвер ввечері на Думській площі зібралося багато людей, які біля будівлі мерії з більш як 500 лампадок виклали символ солідарності з ВІЛ-позитивними людьми та з тими, хто живуть зі СНІДом.

Учасники акції, в основному молодь, також стали уздовж цієї «стрічки», що світиться, взявшись за руки.

На Думській площі встановили спеціалізовані пересувні пункти, в яких сьогодні всі бажаючі безкоштовно здавали аналіз крові на ВІЛ-інфекцію, гепатит тощо.

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Як повідомили в Одеській міській раді, станом на 1 жовтня, в Одесі виявили ВІЛ у понад 25 тис. осіб, з яких понад 11 тис. (у тому числі 665 дітей) перебувають на обліку. Діагноз СНІД поставлено 3 тис. 572 пацієнтам, в тому числі 36 дітям.

За рік в Одесі померли від СНІДу 2 183 особи, з них 23 дитини.

Як повідомляв УНІАН, у цілому, за період 1987-2016 років серед громадян України зареєстровано 287 тисяч 968 ВІЛ-інфікованих, у тому числі 88 тисяч 075 випадків захворювання на СНІД та 39 тисяч 885 випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.

Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвалися в Одеській (851,9 на 100 тис. населення), Дніпропетровській (787,8) та Миколаївській (699,7) областях.

Довідка УНІАН. Всесвітній день боротьби зі Снідом відзначають 1 грудня. Вперше цей день був оголошений Всесвітньою організацією охорони здоров'я в 1988 році. Цей день проводиться з метою залучення уваги широкої громадськості до проблеми ВІЛ/СНІДу.

Символ боротьби зі СНІДом – петелька з відрізка стрічки червоного кольору. Цей символ придумав художник Франк Мур в квітні 1991 року.