У Донецьк виїхала 272-а автоколона з продуктами від Гуманітарного штабу

Сьогодні вранці, 2 грудня, з Дніпра в Донецьк виїхала 272-а автоколона з продуктами від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

20 фур везуть 400 тонн продуктів, із яких планується сформувати 45 тис. дорослих наборів виживання.

Читайте такожШтаб Ахметова до новорічних свят роздасть нужденним жителям Донбасу оновлені продуктові набори Удень автоколона пройде митний контроль і фіскальну перевірку на КПВВ «Новотроїцьке», а ввечері доставить гуманітарну допомогу в Донецьк.

На непідконтрольній території гуманітарну допомогу від Штабу можна отримати в 28 стаціонарних пунктах видачі. Їх адреси і графіки роботи – за посиланням.

Читайте такожГумштаб відправив жителям Донбасу ще 340 тонн продуктівСтаном на ранок 2 грудня 2016 року, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 10 млн 685 тис. дорослих і дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.