В Одесі відкрився обласний очний шпиталь для ветеранів війни та учасників АТО

В Одесі сьогодні в центрі міста, на вулиці Бєлінського, відкрився обласний очний шпиталь для ветеранів війни та учасників АТО, капітально відремонтований за кошти Міністерства оборони США.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії взяли участь т.в.о. голови Одеської ОДА Соломія Бобровська, військовий аташе ВМС США капітан 3-го рангу Шон Стівенс, персонал медичного закладу тощо.

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Як зазначила Бобровська, будівля госпіталю збудована 1848 року, це пам'ятка культурної спадщини, і вона повністю відремонтована, завдяки «партнерам з Міністерства оборони США».

«Це повністю оновлена клініка. У госпіталі нові меблі, комунікації, туалети і фасад... Загальна вартість реконструкції понад 0,5 млн дол. (понад 13 млн грн – УНІАН). Дякую командуванню Збройних сил США і посольству США за таку вагому допомогу», - сказала очільниця області.

На фасаді будинку встановлено пам'ятну табличку з інформацією, що ремонт фасадів, дахів, палат і санітарних кімнат проведено за кошти військового відомства США.

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«В дар народові України від Командування ЗС США за підтримки відділу оборонного співробітництва Посольства США і командування ВМС США», - написано на табличці.

Капітальний ремонт було розпочато у січні, американська сторона курирувала проект реставрації та відновлення будівлі. Крім того, під час міжнародних навчань «Сі Бриз-2016» моряки ВМС США брали безпосередню участь у ремонтних роботах.

Як зазначив представник посольства США, він радий тому, що занедбаний будинок відремонтовано. За його словами, учасники і ветерани, як Другої світової війни, так і антитерористичної операції, «гідні високоякісного життя та медичного обслуговування в комфортних умовах».

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