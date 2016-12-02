У Чернігівській області перекинувся мікроавтобус зі школярами, троє дітей травмовано

У Чернігівській області перекинувся мікроавтобус зі школярами, троє неповнолітніх та один дорослий отримали травми.

Про це УНІАН повідомили в ГУ Нацполіції в області.

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За повідомленням, учора у Ніжинському районі в селі Галиця на перехресті вулиць Центральна - Народовольців 28-річний водій - мешканець міста Прилуки, керуючи автомобілем «ЗАЗ», рухаючись по другорядній дорозі в напрямку вулиці Центральній, не надав переваги в русі мікроавтобусу, що рухався головною дорогою.

Відбулося зіткнення транспортних засобів, у результаті якого мікроавтобус з’їхав на узбіччя та перекинувся.

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В салоні мікроавтобуса перебували учні 10-11 класів Світанківської загальноосвітньої школи Ніжинського району. Учні їхали до Сальнянської школи на змагання з баскетболу.

Троє неповнолітніх та один дорослий отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілі доставлені до Ніжинської районної лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, триває слідство.

Читайте такожЗа медичною допомогою з симптомами отруєння звернувся вже 141 учасник фестивалюУ Чернігівській області оголошено про погіршання погодних умов. Відділ безпеки дорожнього руху управління превентивної діяльності ГУНП в Чернігівській області радить водіям бути особливо уважними, під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, дотримуватись безпечної швидкості руху. В умовах недостатньої видимості користуватися ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.