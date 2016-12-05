У Львові відкрили фотовиставку, присвячену переселенцям з обмеженими можливостями

У суботу, 3 грудня, на перехресті вулиць Вірменської та Краківської активісти організації «КримSOS» відкрили фотовиставку, присвячену вимушеним переселенцям з інвалідністю. Виставку приурочили до Міжнародного дня людей з інвалідністю, повідомляє Zaxid.net.

Читайте такожМатір дитини-інваліда створила проект, який допомагає тяжкохворим дітямНа огорожі будівельного майданчика повісили фотографії вимушеної переселенки з Луганська Катерини Птахи, яка не з чуток знає про труднощі людей з інвалідністю, адже сама виховує сина-аутиста. На чуттєвих фотографіях Катерини зображені щирі емоції та жага до життя людей з інвалідністю, які через війну на Донбасі були вимушені залишити свої домівки.

Читайте такожКитай виділяє 200 тис. доларів на розвиток в Україні інклюзивної освіти дітей з інвалідністю«У такий спосіб ми хочемо показати, що люди з інвалідністю нічим не гірші та, по суті, не відрізняються від нас. Фізичні вади не повинні ставати на заваді повноцінного життя», – зазначила в коментарі представниця «КримSOS» Cофія Сеник.

На одному з фото, наприклад, зображений відомий у Львові переселенець з Донбасу Роман Кисляк, якого свого часу вигнали з ресторану Vapiano Lviv за пересування на інвалідному візку. Згодом Романа Кисляка підтримала дружина президента України Петра Порошенка Марина Порошенко. А в самому закладі вибачились за інцидент та почали навчати персонал толерантності щодо відвідувачів з інвалідністю.

З виставкою Катерини Птахи можна буде ознайомитися впродовж двох тижнів.