У лікарнях Львова залишають 8 постраждалих під час пожежі у нічному клубі

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

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У постраждалих опіки тіла та отруєння продуктами горіння.

Як повідомляв УНІАН, у Львові в ніч на 27 листопада в нічному клубі «Мі100» сталася пожежа. Серед відвідувачів розпочалася паніка, пожежники евакуювали майже 300 осіб.

Внаслідок пожежі до лікувальних закладів звернулися 22 людини. Було госпіталізовано 14 осіб з опіками та отруєнням продуктами горіння. 29 листопада у львівській лікарні помер 48-річний чоловік, який постраждав під час пожежі у нічному клубі.

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30 листопада Франківський суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 80 тис. грн виконувачу обов`язків директора клубу «Мі100», в якому сталася масштабна пожежа і постраждали люди.

Причина виникнення займання встановлюється.