У Сумах від ускладнень грипу помер чоловік

У Сумах від ускладнень грипу помер 52-річний чоловік.

Про це УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко. Читайте такожВ Україні зафіксовано перший випадок смерті внаслідок грипу Згідно із повідомленням, 52-річний чоловік помер ввечері 1 грудня у Сумській обласній інфекційній лікарні від двосторонньої пневмонії. Ця хвороба стала наступною стадією після грипу «А». Це підтвердили результати лабораторного аналізу, зазначив лікар. Нагадаємо, у листопаді від ускладнень грипу типу «А» помер 13-річний хлопчик.

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