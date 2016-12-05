У Сумах відсьогодні через грип закрито усі школи

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, ухвалюючи таке рішення, члени комісії керувалися передусім інформацією, яку надали управління освіти і науки, відділ охорони здоров’я та міського управління Держпродспоживслужби.

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За словами начальника управління освіти і науки Антоніна Данильченко, із загальної кількості сумських учнів на грип та ГРВІ захворіло 22,3%.

Данильченко підкреслила, що збільшення кількість хворих на грип та ГРВІ школярів спостерігалося протягом останніх десяти днів, але поточного тижня це питання постало особливо гостро.

12 грудня буде здійснено моніторинг кількості хворих. Після того комісія вирішуватиме, чи є необхідність продовжувати карантин.