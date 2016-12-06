У Сумах лікарі не встигають оглядати хворих на грип та ГРВІ дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, про це сьогодні, 5 грудня, під час апаратної наради повідомила начальник відділу охорони здоров’я міськради Ольга Братушка.

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«У дитячій лікарні вже додали 90 місць, але цього мало. Всього зараз у лікарні 343 дитини, із них в інфекційному відділені – 260. У 32 дітей розпочалася пневмонія, тобто ускладнення. Оглядати хворих лікарі не встигають. Лікують до 80 дітей за зміну», – сказала Братушка.

Вона також звернулася з проханням до міського голови Сум Олександра Лисенка виділити близько 275 тис. гривень на оплату понаднормової роботи медичних працівників.

За даними начальника обласного управління охорони здоров’я Сергія Бутенка, з 28 листопада по 3 грудня до лікарень Сумської області з ознаками ГРВІ звернулися 8 тис. 394 особи, що на 55% більше, ніж за попередній період, з них 68% – діти, 516 осіб були госпіталізовані.

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«Епідпоріг вже перевищено у Сумах та Конотопі, а також у 5 районах області – Недригайлівському, Липоводолинському, Краснопільському, Путивльському, Великописарівському. Причому в останньому епідпоріг перевищено на 61%. Від епідпорогу Сумську область у цілому відділяє 10% кількості хворих», – наголосив посадовець.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах через високу захворюваність дітей на грип та ГРВІ міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення з 5 грудня закрити всі загальноосвітні навчальні заклади на карантин, що триватиме до 12 грудня.

На минулому тижні в Сумах стався другий випадок смерті від ускладнень грипу в області: помер 52-річний чоловік, у якого був виявлений грип групи «А». Раніше помер 13-літній підліток.