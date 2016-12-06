У Києві мати на 9 днів залишила двох малолітніх дітей без нагляду - одна дитина померла

У Києві мати на 9 днів залишала двох малолітніх дітей вдома без нагляду, внаслідок чого одна дитина померла, інша - в реанімації.

Як повідомили УНІАН у віділлі комунікації Головного управління Нацполіції в Києві, повідомлення про подію в поліцію надійшло сьогодні вночі.

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Правоохоронці з’ясували, що 20-річна уродженка Миколаївської області залишила двох дітей - однорічного хлопчика та дворічну дівчинку самих вдома, а коли дповернулася до квартири, виявила сина мертвим, а доньку – без свідомості.

За словами начальника слідчого відділу Голосіївського управління поліції Олександра Самусенка, зараз лікарі борються за життя дівчинки. Слідчі встановили, що, залишивши дітей вдома, жінка проводила час разом із коханцем у районі столичних Березняків.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.