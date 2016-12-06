У Львові лікаря-анестезіолога звинуватили в непрофесіоналізмі, що призвело до смерті 18-річної пацієнтки

Прокуратура Львівської області повідомила про підозру у непрофесіоналізмі лікарю-анестезіологу львівської косметологічної лікарні, через дії якого в серпні 2015 року 18-річна дівчина померла під час проведення косметичної операції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

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У ході розслідування встановлено, що вказаний медик під час проведення косметичної операції допустив професійні помилки, що спричинило погіршення стану пацієнтки та призвело до її смерті.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській міській косметологічній лікарні під час пластичної операції померла 18-річна львів’янка, яка звернулася до медиків щодо проведення операції з корекції носа (ринопластика). Під час операції дівчина померла в хірургічному відділенні косметологічної лікарні, не опритомнівши після наркозу. За попередніми даними, дівчина була здорова.

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