У другої дитини, яку мати залишила саму на 9 днів, почали відмовляти органи

Про це повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

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"Даніїл помер з голоду ще 3 грудня. Аня була зачинена з мертвим братиком до 6 грудня. Зараз дівчинка знаходиться у важкому стані у реанімації... на цю годину відомо, що у неї вже почали відмовляти органи. Швидку до дітей викликала "мама", яка на 9-й день гульок повернулась погодувати дітей", - повідомив Кулеба.

Також він повідомив, що з їжі у малолітніх дітей було лише декілька цукерок.

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"Всі ці 9 днів мама не приходила додому. Діти намагалися вибратись з квартири, шукали шпаринки, у які можна було б кликати на допомогу. Біля вхідних дверей навіть вирвали лінолеум! Сусіди чули плач дітей щорану і щовечора. Є інформація, що навіть викликали поліцію, але на прохання двері ніхто не відчинив і поліція поїхала. Про те, що діти закриті в квартирі, знала і їх бабуся (мама Влади). Вона навіть приносила їм їжу, але не змогла зайти в квартиру. Повернулась додому", - зазначив дитячий омбудсмен.

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За його словами, жінка розповіла, що перш ніж піти з квартири, закрила дітей у кімнаті і підперла двері, щоб діти не могли звідти вийти, чому так вчинила - не пояснює.

"На жаль, багато смертей і каліцтва дітей відбуваються через безвідповідальність батьків, байдужість і бездіяльність оточуючих (у цьому випадку сусідів), а також через слабкість соціальних служб. Я вкотре звертаюсь до Кабінету міністрів України стосовно негайного запровадження посад фахівців соціальної роботи!" - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, у Києві мати на 9 днів залишила двох малолітніх дітей удома без догляду, внаслідок чого одна дитина померла, інша – потрапила до реанімації.

Слідчі встановили, що, залишивши дітей вдома, жінка проводила час разом із коханцем у районі столичних Березняків.

Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії для з’ясування обставин страшної події. Горе-матір затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.