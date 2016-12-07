Харківщина: за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 18 тис людей, з них 70% - діти



У Харківській області за минулий тиждень, з 28 листопада по 4 грудня, парагрип та ГРВІ захворіли 18 тис. 663 людини, 70% з яких становили діти. Про це УНІАН повідомили в Харківському обласному центрі здоров'я.

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Порівняно з попереднім тижнем хворих стало більше на 3 тис. 476 осіб. Поріг захворюваності на ГРВІ в цілому по області перевищено на 28,9%. З початку епідемічного сезону (3 жовтня) - 91,7 тис. осіб, з них - 1193 дитини. Сезонний грип виявлено у 38 осіб, A / Hong Kong / 4801/2014 (H3N2) – у однієї людини. З початку жовтня госпіталізовано 1681 осіб.

У Харкові захворіли 12 601 тис. осіб, що більше на 2 тис. 631 осіб. Найвищий показник захворюваності зареєстрований у Куп'янську - 895,24, а найменший - у Зачепилівському районі і становить 153 на 100 тис. населення. Як повідомили в центрі, госпіталізовано 291 особу, з них 180 – діти до 17 років. У лабораторії обстежили 168 хворих з підозрою на грип і ГРВІ, позитивні результати виявлено у 64 осіб. У 45,2% хворих виявлено парагрип, у 36% - RC вірус, у 15,2% - аденовірус та у 3,1% - вірус грипу типу А (Н3N2).

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Станом на 5 грудня проти грипу щеплено 3 тис. 290 осіб, у тому числі 216 дітей до 17 років.