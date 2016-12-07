У Сумах перевищено епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує офіційний сайт Сумської міської ради.

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Згідно з оприлюдненою інформацією, за тиждень по місту занедужали 3 тисячі 310 чоловік, з них 2029 (61,3%) — діти, 51 (1,5%) — діти віком до року.

«Епідпоріг перевищено на 11%. Госпіталізовано 262 особи, у тому числі 191 дитину. Зареєстровано 20 випадків грипу. На минулому тижні від грипу померла вже друга людина. Щоденно до педіатрів у середньому звертається по 70 дітей: на амбулаторному прийомі — 48 дітей (норма 18), викликів — 19 (норма 5)», — йдеться в повідомленні.

Крім того, у міській дитячій клінічній лікарні Святої Зінаїди розгорнуто 210 інфекційних ліжок (додатково 95 ліжок перепрофільовано в інфекційні). Щоденно на стаціонарне лікування поступає 40–45 хворих із діагнозом ГРВІ, з них 20–25 — у нічний час.

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За минулу добу (5 грудня) на амбулаторний прийом із приводу ГРВІ та грипу звернулись 1137 сумчан, із них 639 дітей. Викликали лікарів додому 1085 осіб, серед них 643 дитини. Госпіталізовано протягом доби 90 осіб, у тому числі 41 дитину; 17 осіб ушпиталено із пневмонією, 4 дитини — у тяжкому стані.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах із 5 до 12 грудня введено карантин у навчальних закладах.