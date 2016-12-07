У Херсонській області вилучили понад 16 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю

У Херсонській області співробітники податкової міліції ГУ ГФС в області спільно з працівниками СБУ вилучили алкогольний фальсифікат загальною орієнтовною вартістю 2,282 млн грн.

Читайте такожВ Україні кількість отруєнь алкоголем зросла до 145 випадків, 68 осіб померлиЯк повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ГФС в Херсонській області, за результатами санкціонованих обшуків, проведених 3-5 грудня у місцях зберігання та реалізації фальсифікованих підакцизних товарів, були виявлені і вилучені 1630 десятилітрових ємностей bag-in-box, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки, а також горілка українського виробника з марками акцизного податку, які, як показала перевірка, заводом-виробником не використовувалися.

Вилучена алкогольна продукція передана на відповідальне зберігання.

Читайте такожУ пацієнтів, які отруїлися сурогатним алкоголем, порушуються процеси згортання крові - токсикологЗа інформацією прес-служби, обшуки проводилися в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів). Також встановлено групу осіб, яка упродовж 2016 року на території Херсонської області поширювала фальсифіковані алкогольні напої.

В даний час слідчі дії тривають.