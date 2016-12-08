В Одесі внаслідок отруєння тортом госпіталізовано 21 особу

Як повідомили УНІАН у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів України, захворювання пов'язано з вживанням торта "Наполеон", придбаного в торговельній мережі "Обжора", виробництва кондитерського цеху торгової мережі "Обжора" приватного виробничо-торгового підприємства "Екстра".

Читайте такожУ Києві троє осіб померли внаслідок вживання невідомої речовини

Усі хворі перебувають на лікуванні в Одеській міській інфекційній лікарні.

У ході розслідування було встановлено, що в мережі магазинів "Обжора" реалізували 150 кг торта "Наполеон", який, ймовірно, став чинником передачі інфекції, залишки небезпечної продукції вилучені з мережі магазинів.

Направлено бригади фахівців для проведення обстеження кондитерського цеху, де пекли торти і мережі магазинів "Обжора", де їх продавали.

Епідрозслідування та заходи по локалізації та ліквідації спалаху тривають.