У Києві планують створити Центр допомоги учасникам АТО

У Києві планують створити Центр допомоги учасникам антитерористичної операції.

Відповідне рішення ухвалене сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради, повідомляє прес-служба Київради.

Читайте такожУ військових медичних установах України ще знаходяться 125 поранених бійців Передбачається, що Центр буде допомагати учасникам АТО в отриманні пільг, забезпеченні соціальних гарантій, лікуванні, адаптації, реабілітації. Також планується, що відповідний міський центр буде сприяти учасникам бойових дій у працевлаштуванні, професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації тощо.

Як уточнили в Київраді, центр забезпечить надання допомоги централізовано, за принципом "єдиного вікна".

Читайте такожБлизько 260 поранених українських військових пройшли лікування за кордоном Протягом місяця депутати спільно з виконавчим органом Київради (КМДА) повинні доопрацювати проект цього рішення і розглянути його в другому читанні.