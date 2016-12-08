У Києві школи можуть самостійно піти на карантин, якщо на грип захворіли 20% учнів

Столичні школи можуть самостійно ухвалити рішення про призупинення навчального процесу, якщо на грип та ГРВІ захворіли 20% учнів.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Ганну Старостенко.

За її словами, задля уникнення загального призупинення навчального процесу та водночас недопущення поширення інфекції міська влада надала можливість кожному закладу освіти самостійно приймати рішення щодо введення так званого профілактичного карантину.

«Сьогодні ми активно співпрацюємо з департаментами освіти та охорони здоров’я КМДА, а також отримуємо оперативну інформацію з районів. Як свідчать показники, загалом епідемічний поріг для закладів освіти ще не перейдено. Наразі у Києві відсутність дітей у навчальних закладах через хворобу становить 18%, однак це, як кажуть, середня температура у палаті», – повідомила Старостенко.

Читайте такожХарківщина: за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 18 тис людей, з них 70% - дітиЗа її словами, найбільша відсутність дітей зафіксована у навчальних закладах Шевченківського та Деснянського районів, а найменша – в Оболонського та Подільського. Враховуючи нинішню нерівномірність захворювання, додала чиновник, було прийнято рішення дозволити розпочати локальне призупинення навчального процесу. Так, за словами Старостенко, кожному закладу освіти надано можливість самостійно приймати рішення щодо призупинення навчально-виховного процесу за відсутності 20% дітей від загальної кількості учнів з причини захворювання грипом та іншими респіраторними захворюваннями, як на рівні школи, так і класу, а також нести відповідальність за прийняті рішення. Разом з тим дитячі садки закриватись не будуть, зазначила представник КМДА.

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