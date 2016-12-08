Київрада затвердила міську програму протидії ВІЛ-інфекції на 5 років

Депутати Київської міської ради затвердили Міську цільову програму протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки.

Як повідомляє прес-служба Київради, програму підтримав на пленарному засіданні 91 депутат.

Загалом на реалізацію заходів Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки необхідно 238 млн грн бюджетних коштів.

Читайте такожУ Києва є ресурси до кінця 2017 року зупинити ВІЛ-інфекцію - Кличко Як зазначається, Київ увійшов до списку 27 мегаполісів світу з найбільшим порогом епідемії ВІЛ. Тому мета відповідної Програми — максимальне залучення до системи медичного нагляду людей, які живуть з цим вірусом. Протягом 5-ти років столиця зобов’язується збільшити охоплення населення Києва тестуванням на ВІЛ-інфекцію; виявити та взяти під медичний нагляд 11,5 тисяч інфікованих; залучити до антиретровірусної терапії 14 тис. киян.

Читайте такожУ світі кожні дві хвилини один підліток, як правило, дівчина, заражається ВІЛ-інфекцією - ЮНІСЕФВизначено, що 146,6 млн грн із загального обсягу фінансування Програми спрямують на забезпечення клініко-лабораторного моніторингу з метою оцінки ефективності антиретровіросної терапії людей, які живуть з ВІЛ. Також понад 18 млн грн закладено на реалізацію профілактичних заходів, спрямованих на запобігання поширення вірусу імунодефіциту серед груп населення, що мають підвищений ризик інфікування.

“Також кошти спрямують на закупівлю діагностичних тест-систем, навчання та підвищення кваліфікації лікарів, для залучення до медичного спостереження осіб, у яких вперше виявлено ВІЛ-інфекцію, забезпечення їх швидкого та повного лабораторного обстеження. Також передбачається залучити до виконання завдань проекту Програми кошти інших джерел: з державного бюджету – на забезпечення атиретровірусними препаратами, частково лабораторною діагностикою та моніторингом, кошти інших джерел в обсязі майже мільярд гривень», – повідомив голова бюджетної комісії Київради Андрій Странніков.

Читайте такожУ центрі Одеси виклали з лампадок стрічку, що символізує боротьбу зі СНІДомВ Київраді зазначають, що Київ став першим, та на сьогодні єдиним містом із країн Східної Європи та Центральної Азії, що долучилися до стратегії Fast-Track Cities. Проект Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки розроблено у рамках виконання взятих зобов’язань.