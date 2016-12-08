На програму боротьби з туберкульозом до 2021 р. Київ передбачає витрати у 48 млн грн

Київська міська рада затвердила Міську цільову програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки з витратами в обсязі 48 млн грн.

Як повідомляє прес-служба Київради, рішення підтримали 86 депутатів.

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Згідно з Програмою, 11,5 млн грн планується спрямувати на закупівлю двох пересувних цифрових флюорографів та комп’ютерного томографа для протитуберкульозної служби. Це дозволить охопити профілактичними оглядами 250 тисяч осіб з груп ризику (це майже вдвічі більше, ніж обстежено цьогоріч).

Крім того, 10,9 млн грн передбачено на закупівлю витратних матеріалів для діагностики туберкульозу та моніторингу лікування хворих, що дозволить охопити бактеріологічним, рентгенологічним обстеженням всіх осіб з підозрою та хворих на туберкульоз (близько 20 тисяч осіб).

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На соціальну підтримку хворих на туберкульоз буде направлено 17,8 млн грн, що дозволить зменшити відсоток відривів від лікування з 15 % до 5 %.

7,8 млн грн буде спрямовано на закупівлю засобів індивідуального захисту для медичних працівників протитуберкульозної служби та ламп УФО з метою дотримання вимог інфекційного контролю. Це дозволить запобігти інфікуванню пацієнтів хіміорезистентними штамами туберкульозу та захворюванню на туберкульоз серед медичних працівників протитуберкульозних закладів (щороку реєструється 2 – 3 випадки захворювання).

Читайте такожУ Києві школи можуть самостійно піти на карантин, якщо на грип захворіло 20% учнівПередбачено, що виконання заходів Програми дасть змогу фінансово забезпечити реформування та розвиток столичної фтизіатричної служби; поліпшити епідемічну ситуацію з захворюваністю на туберкульоз в місті Києві за рахунок зниження рівня смертності та підвищення ефективності лікування хворих на чутливий ТБ, хіміорезистентний ТБ, ко-інфекцію ТБ/ВІЛ.