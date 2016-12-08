В Одесі кількість тих, хто отруївся тортом, зросла до 33 осіб

Про це УНІАН повідомили у Міській інфекційній клінічній лікарні.

«З ознаками гострої кишкової інфекції до нас надійшли 33 людини, у тому числі 11 дітей", - сказали в приймальному відділенні лікарні. У частини пацієнтів вже підтверджений діагноз «сальмонельоз».

Медики не виключають, що постраждалих від вживання неякісного продукту може стати більше, оскільки, за даними Держспоживслужби, у торговельній мережі було реалізовано 150 кг продукту, який міг містити збудник шлунково-кишкової інфекції.

Читайте такожВ Одесі в результаті отруєння тортом госпіталізована 21 людинаЯк повідомляв УНІАН, 7 грудня в Одесі госпіталізовано 21 особу, у результаті отруєння тортом, придбаним у роздрібній торговельній мережі.

За даними Держспоживслужби України, захворювання пов'язане з вживанням у їжу торта «Наполеон», придбаного в торговельній мережі «Обжора», виробництва кондитерського цеху приватного виробничо-торгового підприємства «Екстра», що належить даній торговельній мережі.

Залишки небезпечної продукції вилучено з мережі магазинів.