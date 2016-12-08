У Вінницькій області жінка народила в туалеті дитину і викинула її у сміттєве відро

У Хмільнику (Вінницька область) працівниця одного з магазинів народила в туалеті дитину і викинула її у відро для сміття.

Читайте такожУ Києві мати на 9 днів залишила двох малолітніх дітей без нагляду - одна дитина померлаЯк повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Вінницької області, інцидент стався 6 грудня.

За попереднім висновком медиків, дівчинка на момент народження була живою.

Викликані на місце події поліцейські побачили в металевому відрі для сміття тіло новонародженої дитини, загорнуте в поліетиленовий пакет.

Читайте такожУ другої дитини, яку мати залишила одну на 9 днів, почали відмовляти органи Як з'ясувалося, дитину народила 34-річна працівниця цього ж магазину, яка приховувала свою вагітність від чоловіка, рідних і колег і пояснювала підвищення ваги проблемами зі здоров'ям.

В той день вона прийшла на роботу, закрилася в туалеті магазину і довго не виходила. Зрозумівши, що їй погано, колеги викликали швидку і з'ясували, що вона тільки що народила немовля. Жінка заміжня і має двох дітей.

Попереднім експертним дослідженням встановлено, що дитина народилася живою і загинула від асфіксії (удушення).

За фактом умисного вбивства матір'ю новонародженої дитини відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 117 КК України. Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

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Жінка госпіталізована в пологове відділення Хмільницької лікарні. Вона поки що відмовляється давати свідчення. В ході слідства жінці буде призначена судово-психіатрична експертиза.