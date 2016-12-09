У Луганській області помер від переохолодження військовослужбовець

У Луганській області військовослужбовець з Тернопільської області, який самовільно залишив військову частину в зоні проведення антитерористичної операції, помер від переохолодження.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі окремої залізної механізованої бригади, молодший сержант самовільно залишив ешелон у цивільній формі одягу в місті Кремінна Луганської області. Після зникнення військовослужбовця були оповіщенні всі служби для його пошуку.

5 грудня в морзі міста Кремінна було упізнано тіло сержанта.

Читайте такожУ Полтавській області від переохолодження помер пенсіонерЗа попередніми результатами експертизи встановлено, що військовослужбовець помер внаслідок переохолодження. Його тіло було виявлено на відстані півтора кілометрів від села Пшеничне Кремінського району Луганської області.

За фактом смерті проводиться службове розслідування.

Встановлено, що військовослужбовець перебував у стані алкогольного сп'яніння.